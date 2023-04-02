قطر للطاقة تشارك في تنقيب بحري بموريتانيا

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على حصة 40% في المنطقة "سي 10" (C10) البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا.

وبموجب الاتفاقية التي ستخضع للموافقات الرسمية الاعتيادية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40% في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمنطقة "سي 10″، بينما ستمتلك "شل" (المشغل) حصة تبلغ 50%، والشركة الموريتانية للمحروقات نسبة 10%.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نحن سعيدون بهذه الفرصة للإسهام في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في موريتانيا، الذي سيعزز رقعة وجودنا الاستكشافية في القارة الأفريقية، ونتطلع إلى برنامج استكشاف ناجح".

وأضاف "يسعدنا أن نتعاون في هذه الفرصة مع شريكنا الإستراتيجي شركة شل ومع الشركة الموريتانية للمحروقات، ونتطلع إلى التعاون مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وتبلغ مساحة المنطقة "سي 10" نحو 11.500 كيلومتر مربع، وتبعد قرابة 50 كيلومترا عن سواحل موريتانيا في مياه تراوح أعماقها بين 50 مترا وألفي متر.