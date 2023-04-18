ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.

ونزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في 5 أشهر.

وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماعه في مايو/أيار المقبل.

ويعد الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وأعلى سعر تاريخي لعقود الذهب تم تسجيله في أغسطس/آب 2020 عند سعر 2073 دولارا للأونصة، حينئذ كانت المخاوف متصاعدة من تفشي جائحة كورونا.

وأما المعادن النفيسة الأخرى فقد: