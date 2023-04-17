اقتصاد|قطر

قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع ناميبيا

Follow-up: Press Release - QatarEnergy signs MoU with Namibia to enhance energy cooperation,, الصورة من قطر للطاقة
تغطي مذكرة التفاهم مجالات تبادل المعرفة وتنمية القوى العاملة واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا (موقع قطر للطاقة)
17/4/2023

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، حيث تغطي مجالات رئيسية تتضمن تبادل المعرفة وتنمية القوى العاملة واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن "الاتفاقية تدعم العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في الوقت الذي نعمل معا من أجل مستقبل مزدهر".

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت مؤخرا اكتشاف مكمن نفط خفيف في بئر "جونكر 1- إكس" في حوض أورانج الواقع في المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية لناميبيا، وجاء في أعقاب اكتشافين نفطيين أعلن عنهما عام 2022.

وتمتلك قطر للطاقة حصصا في 3 رخص استكشاف بحرية في ناميبيا بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 28 ألف كيلومتر مربع.

المصدر : وكالات