وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، حيث تغطي مجالات رئيسية تتضمن تبادل المعرفة وتنمية القوى العاملة واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن "الاتفاقية تدعم العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في الوقت الذي نعمل معا من أجل مستقبل مزدهر".

قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع ناميبيا في مجال الطاقة#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/w5TA9FGznr — QatarEnergy (@qatarenergy) April 16, 2023

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت مؤخرا اكتشاف مكمن نفط خفيف في بئر "جونكر 1- إكس" في حوض أورانج الواقع في المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية لناميبيا، وجاء في أعقاب اكتشافين نفطيين أعلن عنهما عام 2022.

وتمتلك قطر للطاقة حصصا في 3 رخص استكشاف بحرية في ناميبيا بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 28 ألف كيلومتر مربع.