قطر تطلق منصة "هيّا" بحلة جديدة لإصدار 4 أنواع من التأشيرات

الدوحة- أطلقت "قطر للسياحة" منصة "هيّا" بحلتها الجديدة لتتحول إلى منصة لإصدار جميع التأشيرات السياحية لدخول الدولة، وذلك في خطة لتشجيع قطاع السياحة بالبلاد الذي اكتسب دفعة كبيرة منذ النجاح الكبير في تنظيم نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتتيح منصة "هيّا" بحلتها الجديدة 4 أنواع من التأشيرات لفئات مختلفة.

رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، قال إن المنصة ستقدم تجربة استثنائية لزوار قطر من كافة دول العالم بحيث تتيح لهم السفر إليها ودخولها بسلاسة، كما أنها ستعد بوابة للدولة لإصدار جميع التأشيرات السياحية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على تشجيع ودعم قطاع السياحة وزيادة عدد الزائرين بما يتماشى مع إستراتيجية قطر للسياحة لعام 2030.

وأضاف الباكر، خلال مؤتمر صحفي عقدته "قطر للسياحة" حول آخر التطورات التي من شأنها أن تعزز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية، أنه بعد النجاح الباهر فى تنظيم مونديال "قطر 2022″، شهد قطاع السياحة تصاعدا وانتعاشا كبيرين وتجسد ذلك في ارتفاع أعداد الزائرين منذ الأشهر الأولى من العام الجاري، إذ تشهد الأرقام تصاعدا شهريا، حتى بلغ عدد الزوار حوالي مليون و167 ألف زائر بنهاية مارس/آذار الماضي.

رئيس "قطر للسياحة" اعتبر فوز الدوحة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023، فرصة كبيرة للتعبير عمّا يمكن أن تقدمه دولة قطر للعالم من خلال قطاع السياحة الذي اهتمت به كثيرا من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل الشواطئ والمنتجعات ومدن الفعاليات وجميع وسائل الترفيه والتي تعد عامل جذب للجمهور، مشددا على أن هناك تركيزا لأن تكون قطر وجهة عائلية لجميع الزوار من دول العالم وتوفير تجارب سياحية لا مثيل لها لهذه الفئة.

محطة جديدة في مسيرة قطر

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" سعيد الكواري إن المنصة الجديدة تشكل محطة جديدة في مسيرة دولة قطر بعد محطة كأس العالم، وهذه المرة على صعيد قطاعها السياحي، موضحا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار الاستفادة من الإرث المستدام لكأس العالم، "فبعد أن كانت المنصة هي وسيلة الجمهور للحضور لدولة قطر والاستمتاع ببطولة كأس العالم، أصبحت هذه المنصة اليوم الإرث الذي يتم البناء عليه لدعوة كافة الراغبين من كافة أنحاء العالم لزيارة قطر والاستمتاع بما تزخر به من أصالة وتاريخ وثقافة وكرم وطبيعة متفردة".

وتابع أنه من أجل تسهيل ذلك، تم تدشين 4 أنواع من التأشيرات على المنصة وهي:

التأشيرة السياحية: والتي يمكن لأي جنسية التقدم بطلب الحصول عليها، بشرط صلاحية جواز السفر لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول، وتقديم إثبات السكن، ودفع الرسوم المقررة. التأشيرة الخاصة بمقيمي مجلس التعاون لجميع المهن: بشرط أن يكون جواز السفر صالحا أيضا لمدة 3 أشهر، وإثبات السكن، ودفع الرسوم المقررة. التأشيرة الخاصة بمرافقي مواطني دول مجلس التعاون: ويشترط لها أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 3 أشهر من تاريخ الوصول ودفع الرسوم المقررة ولا يشترط إثبات السكن. تأشيرة إخطار السفر الإلكتروني (ETA): وهي من غير قيود وخاصة بجميع حاملي تأشيرات وإقامات دول أميركا وكندا ودول الشنغن وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا ويشترط لاستخراجها أن يكون جواز السفر أو الإقامة والتأشيرة صالحين لمدة 3 أشهر ودفع الرسوم المقررة.

وأضاف الكواري أن الحصول على التأشيرات سيكون عبر منصة واحدة يتم التقديم واستلام التأشيرة من خلالها، موضحا أنه لا يزال بإمكان الزوار اتباع الإجراءات الاعتيادية لإصدار التأشيرات السياحية في حال رغبوا في ذلك.

خدمة التسجيل المسبق

وأشار المدير التنفيذي لـ"هيا" إلى أن المنصة تتيح لمستخدميها استخدام البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي وتجنب الزحام، كما أنه تتوفر خدمة التسجيل المسبق على المنصة للاستفادة من المسار السريع بمنفذ أبو سمرة البري للدخول السريع والسلس بعيدا عن الطوابير والزحام وذلك من خلال الدخول على المنصة وإدخال بيانات المركبة والمسافرين ودفع رسوم تأمين المركبة.

وأوضح أن منصة "هيا" ستوفر كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر مثل الخرائط ووسائل التنقل والعروض والفعاليات المقامة في قطر، كما سيكون بإمكان الزوار الاستفادة من الخصومات الحصرية التي سيتم إدراجها في المنصة قريبا.

وتابع الكواري أنه بالنسبة للتأشيرة السياحية، فإن شرط إثبات السكن على حسب مدة الإقامة في دولة قطر، وهناك خياران في هذا الأمر؛ الأول إما من خلال استضافة الأصدقاء والأقرباء، والثاني من خلال حجز فندقي.

وأوضح أن المنصة تستقبل جميع الطلبات من جميع الدول دون استثناء، كما أنها لن يكون لها تأثير سلبي على مواطني الـ95 دولة الذين يحصلون على تأشيرات فورية لدولة قطر، لافتا إلى أن الإجراءات العادية ستظل سارية للراغبين في الحصول على التأشيرات الفورية وسيكون في إمكانهم أيضا التقديم على المنصة، وهو أمر اختياري، أما بالنسبة للدول التى لا تحصل على تأشيرات فورية فإن بإمكان مواطنيها التقديم من خلال المنصة للحصول على التأشيرات المطلوبة.

48 ساعة لإصدار التأشيرة

وتابع سعيد الكواري إن مدة التأشيرات يتم حسابها على حسب المدة والدول القادم منها الزائر وتبدأ من 30 يوما، أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية لإصدار التأشيرة فإن هذا الأمر يتعلق بعدد الطلبات التي يتم استقبالها ومعالجتها ولكن في الغالبية العظمى من الطلبات فإن هناك خطة للرد عليها فيما لا يزيد على 48 ساعة.

وفيما يتعلق باستغلال البعض لبطاقة "هيا" لأغراض تجارية، قال الكواري إن كل تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها ولكن هناك تعليمات وإجراءات يتم الإعلان عنها خلال التقديم للحصول على التأشيرات كما أنه يتم استقبال جميع الجنسيات والوظائف، مؤكدا أن هذه التأشيرات غير صالحة للعمل ولا يمكن تحويلها للعمل إلا من خلال إجراءات خاصة موضحة أيضا في المنصة.

وفيما يتعلق بمنفذ سودانثيل، قال العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية إن قرار تحديد المنافذ وتعديل بعض المسميات، الذي صدر مؤخرا، يتضمن منفذ سودانثيل كما كان أيضا فى القرار السابق ولم يحدد موعد افتتاحه.

كما أنه يتضمن أيضا إضافة ميناء حمد كأحد المنافذ، بالإضافة إلى تعديل بعض المسميات مثل مرفق الرويس -أصبح ميناء الرويس- ومطار قاعدة العديد -أصبح مطار قاعدة العديد الجوية- مشيرا إلى أن منفذ أبو سمرة الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يعمل بكامل مرافقه في الوقت الراهن.

المعروف أن منفذ سودانثيل هو منفذ حدودي سابق بين قطر والإمارات العربية المتحدة عندما كانت توجد حدود مشتركة بين البلدين، لكنه أغلق قبل سنوات.