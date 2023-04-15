أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أنه ناقش مع النقابات تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، عقب الحوار الاجتماعي الذي جمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، في العاصمة الرباط، أمس الجمعة.

وقال أخنوش إن انعقاد هذا الاجتماع "يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ"، وفق ما نقل البيان.

وأفاد بأنه اتفق مع النقابات على مواصلة العمل والتفكير المشترك داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع الموازنة المقبل.

ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي بـ"المشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة".

يأتي الحوار بعد أسبوع من وقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور.

وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 8.9% في يناير/كانون الثاني السابق له.