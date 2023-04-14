اقتصاد|قطر

رئيس الوزراء: أداء الاقتصاد القطري من بين الأفضل عالميا

14/4/2023

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن اقتصاد بلاده حقق أداء أفضل مقارنة بالاقتصادات العالمية.

وأضاف في مقابلة على تلفزيون قطر أن هذا الأداء يظهر أن الاقتصاد القطري ليس بالاقتصاد الهش ولا الضعيف.

وذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن صندوق الثروة السيادية سيكون بمنزلة بئر نفط جديدة عندما ينتهي النفط والغاز، على حد قوله.

وأشار إلى أن الجهاز يستثمر داخليا لملء فجوات النشاط الاقتصادي، ويستثمر خارجيا على أساس تجاري بحت، وأنه أثبت جدارة بين صناديق الثروة السيادية الدولية الأقدم.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال (6.3 مليارات دولار)، ووصل العام الماضي 2022 إلى 864 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)