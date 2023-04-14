رئيس الوزراء: أداء الاقتصاد القطري من بين الأفضل عالميا

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن اقتصاد بلاده حقق أداء أفضل مقارنة بالاقتصادات العالمية.

وأضاف في مقابلة على تلفزيون قطر أن هذا الأداء يظهر أن الاقتصاد القطري ليس بالاقتصاد الهش ولا الضعيف.

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معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في حوار مع تلفزيون #قطر: قطاعا التعليم والصحة يشكلان 20% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة عالية جدًا من الإنفاق الحكومي #قنا #قطر pic.twitter.com/lspzOapL8B — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2023

وذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن صندوق الثروة السيادية سيكون بمنزلة بئر نفط جديدة عندما ينتهي النفط والغاز، على حد قوله.

وأشار إلى أن الجهاز يستثمر داخليا لملء فجوات النشاط الاقتصادي، ويستثمر خارجيا على أساس تجاري بحت، وأنه أثبت جدارة بين صناديق الثروة السيادية الدولية الأقدم.

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أبرز ما ورد في حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع تلفزيون قطر#قنا pic.twitter.com/H0aYR1TzfU — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2023

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال (6.3 مليارات دولار)، ووصل العام الماضي 2022 إلى 864 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا.