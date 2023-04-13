عجز الميزانية الأميركية يرتفع بـ430 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأميركية -أمس الأربعاء- إن عجز الميزانية ارتفع بنسبة 65% (أي ما يعادل 430 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات تراجعت بنسبة 3% في فترة عام حتى تاريخه، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13%.

وكانت المبالغ المحصلة من ضرائب الدخل الفردي أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي.

كما زاد الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

ومن بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع المرتبط بمصرفي بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) و"سيغنتشر بنك" (Signature Bank)، حسب ما صرح مسؤولو الخزانة للصحفيين أمس الأربعاء.

وبعد انهيار المصرفين في مارس/آذار الماضي، تدخلت السلطات الأميركية لضمان حصول المودعين على أموالهم بعدما خلصت إلى أن إفلاسهما سيشكل خطرا جسيما بسبب عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى.

وشكل انهيار المصرفين أكبر خسائر القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.