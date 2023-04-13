اقتصادات الدول العربية.. ماذا كانت توقعات صندوق النقد للعام 2023؟

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري (2023) إلى 3.1% مقابل 3.2% في توقعات سابقة.

وكانت اقتصادات المنطقة قد حققت معدل نمو بلغ 5.3% العام الماضي.

توقعات الصندوق لبعض البلدان العربية

السعودية: 3.1% في العام 2023 مقابل 8.7% العام 2022

مصر: 3.7% في العام 2023 مقابل 6.6% العام 2022

قطر: 2.4% في العام 2023 مقابل 4.2% العام 2022

الكويت: 0.9% في العام 2023 مقابل 8.2% العام 2022

سلطنة عمان: 1.7% في العام 2023 مقابل 4.3% العام 2022

تونس: 1.3% في العام 2023 مقابل 2.5% العام 2022

العراق: 3.7% في العام 2023 مقابل 8.1% العام 2022

المغرب: 3% في العام 2023 مقابل 1.1% العام 2022

توقعات الصندوق للاقتصادات الكبرى للعام 2023

أميركا: أن يبلغ النمو 1.6%

ألمانيا: انكماش اقتصادها 0.1%

اليابان: تحقيق نمو بـ1.3%

منطقة اليورو: أن تتمكن المنطقة من تحقيق معدل نمو بـ0.8%

بريطانيا: أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3%

الصين: سينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.2%

روسيا: سينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.7%





توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية، بعد انهيار بنكين أميركيين والاندماج الاضطراري لبنك "كريدي سويس".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023، و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.