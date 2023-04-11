بتكوين تتجاوز 30 ألف دولار لأول مرة منذ 10 أشهر

تجاوز سعر العملة الرقمية الأبرز بتكوين حاجز 30 ألف دولار في التعاملات الصباحية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأميركية التي وقعت الشهر الماضي.

وبحسب منصة "كوين بيس" (coin base) للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 30.4 ألف دولار للوحدة، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، صعودا من 28.9 ألف دولار في تعاملات الاثنين.

ويعد سعر العملة المسجل في التعاملات الصباحية اليوم، هو الأعلى منذ تعاملات العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على "كوين بيس".

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفا و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأميركية، في وقت أصبح فيه المستثمرون أكثر تفاؤلا بشأن السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وبحسب تصريحات خبراء في وول ستريت، فقد بات من الواضح أن السوق تتجه إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) من قبل الفدرالي على مدى عام 2023.

وتتوقع أسواق العملات المشفرة أن يكون هناك الكثير من السيولة التي سيتم ضخها في سوق العملات الرقمية نتيجة لتخفيف السياسة النقدية، مع تحول بتكوين إلى أفضل أداء لعام 2023.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات الصباحية اليوم 1.3% إلى 1.202 تريليون دولار، صعودا من 1.186 تريليون دولار، الاثنين.