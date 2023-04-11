الجزائر.. 6 اكتشافات جديدة بالنفط والغاز

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك" اليوم الثلاثاء عن 6 اكتشافات في مجالي النفط والغاز بالربع الأول من العام الجاري، أغلبها جنوب شرقي البلاد.

وكانت الشركة قالت في السابق إنها ستنتج 200 مليون طن من المكافئ النفطي، وهو رقم لم تصل له منذ عام 2010.

وذكرت الشركة في بيان لها "تعلن سوناطراك عن تحقيق 6 اكتشافات للمحروقات اعتمادا على مجهودها الخاص خلال الربع الأول".

وأوضحت الشركة أن هذه الاكتشافات شملت:

اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود (جنوب شرق) إثر حفر بئرين.

اكتشافين في حوض بركين (جنوب شرق)، ويحتويان على غاز وبترول ومكثفات.

اكتشافا غازيا في منطقة أوهانت بحوض ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق).

اكتشافا في حوض وادي ميا جنوب شرق حقل حاسي الرمل الذي يعد أكبر حقل غازي في البلاد (بولاية الأغواط).

وإجمالا، بلغ حجم الغاز عبر الاكتشافات الستة مليونا و417 ألفا و483 مترا مكعبا يوميا، و16 ألفا و84 برميلا من النفط الخام.

وأشار بيان الشركة إلى أن هذه الاكتشافات تبرز حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطياتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر.

وحسب بيانات رسمية لسوناطراك، حققت الشركة 35 كشفا نفطيا وغازيا بين 2020 ونهاية 2022، منها واحد فقط مع شريك أجنبي هو "إيني" (Eni) الإيطالية.