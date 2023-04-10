اقتصاد|تركيا

3.3 مليارات دولار صادرات تركيا من السيارات في مارس

In this image released on Wednesday, May 26 2021, the export port at Gölcük, Kocaeli, Turkey. In 2020, despite the COVID-19 pandemic, the majority of Turkish automobiles were exported to the European Union; 11.6% of these exports were destined for France. In Europe, France had thus become Turkey's second export country. This makes France an important destination for cars made in Turkey. Press release and media available to download at www.apmultimedianewsroom.com/newsaktuell. HANDOUT IMAGE - please refer to special instructions. (OIB - Turkish Automotive/news aktuell via AP Images)
تركيا تسعى لتحقيق هدف سنوي للصادرات يبلغ 34 مليار دولار (أسوشيتد برس)
10/4/2023

سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال الشهر الماضي مستوى قياسيا لقيمة الصادرات، إذ بلغت 3.3 مليارات دولار.

وحسب بيانات اتحاد مصدري السيارات أمس الأحد، فإن الصادرات زادت بنحو 23% في مارس/آذار الفائت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات تجاوز 8 مليارات و619 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بزيادة بلغت نحو 16% على أساس سنوي.

وقال رئيس اتحاد مصدري السيارات باران تشليك إن الرقم القياسي المسجل خلال الشهر الماضي يُعزز خطته لتحقيق هدف سنوي للصادرات يبلغ 34 مليار دولار.

يذكر أن تركيا أطلقت بداية الشهر الجاري أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها في البلاد، باسم "توغ" (TOGG)، وسيتم تصنيع 20 ألف سيارة من الشركة خلال العام الحالي، لتلبية الطلب المحلي، وتتطلع شركة "توغ" للمنافسة في السوق الدولية مستقبلا.

المصدر : الجزيرة + الأناضول