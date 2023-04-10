سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال الشهر الماضي مستوى قياسيا لقيمة الصادرات، إذ بلغت 3.3 مليارات دولار.

وحسب بيانات اتحاد مصدري السيارات أمس الأحد، فإن الصادرات زادت بنحو 23% في مارس/آذار الفائت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات تجاوز 8 مليارات و619 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بزيادة بلغت نحو 16% على أساس سنوي.

وقال رئيس اتحاد مصدري السيارات باران تشليك إن الرقم القياسي المسجل خلال الشهر الماضي يُعزز خطته لتحقيق هدف سنوي للصادرات يبلغ 34 مليار دولار.

يذكر أن تركيا أطلقت بداية الشهر الجاري أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها في البلاد، باسم "توغ" (TOGG)، وسيتم تصنيع 20 ألف سيارة من الشركة خلال العام الحالي، لتلبية الطلب المحلي، وتتطلع شركة "توغ" للمنافسة في السوق الدولية مستقبلا.