عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى سلبية، وعزت ذلك للمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة إن ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة للاستخدام وارتفاع التضخم يجعل النظرة المستقبلية لسعر الصرف ضبابية.

وخفض المركزي التركي نهاية فبراير/شباط الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5% لتخفيف أثر الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد على الوضع الاقتصادي.

وتعول الحكومة التركية على دعم الاستثمارات والإنتاج والصادرات من خلال سعر فائدة منخفض.

نظرة إيجابية

وفي سياق متصل، عدلت الوكالة النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، وثبتت تصنيفها الائتماني عند مستوى "بي بي" BB الذي يعني جدارة ائتمانية مستقرة.

وأرجعت الوكالة السبب إلى جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي، وتطبيق السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مما انعكس في انخفاض الدين العام.

وقالت إن الدين العام تراجع إلى 16.6 مليار ريال (43 مليار دولار)، وأشارت إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي انخفضت من أكثر من 60% في عام 2021، إلى نحو 40% خلال العام الماضي بفضل السياسات الحكومية.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد بمعدل 2.5% في المتوسط سنويا حتى عام 2026.