بغداد وكردستان العراق تقتربان من التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط

نقلت وكالة رويترز -اليوم السبت- عن مصادر مطلعة أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.

وكانت تركيا أوقفت تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في إقليم كردستان إلى ميناء جيهان يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

واتهم العراق -في وقائع الدعوى- تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي نحو 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5% تقريبا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، أسهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.





اتفاق مبدئي

وينص اتفاق مبدئي بين الجانبين على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره المصدران، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان.

وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد.

وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه، وتوقع المصدر التابع لحكومة كردستان أن يتم التصديق على الاتفاق الاثنين المقبل.

واتفقت بغداد وحكومة كردستان العراق على مواصلة الاجتماعات بعد استئناف صادرات النفط للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة الأخرى.

وقال المسؤول العراقي البارز في قطاع النفط إن "هذه المشاكل تشمل عقود الشركات الأجنبية العاملة في كردستان والديون الكردية".

وذكرت مصادر تجارية أن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر وقف سداد 6 مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.