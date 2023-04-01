ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض

المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 1.29 دولار أو 1.6% إلى 79.89 دولارا للبرميل عند التسوية. كما صعدت عقود برنت تسليم مايو/أيار -التي انتهى أجلها عند التسوية- 50 سنتا أو 0.6% إلى 79.77 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 1.30 دولار، أو 1.8%، إلى 75.67 دولارا لتبلغ مكاسبه نحو 9% هذا الأسبوع.

ورغم مكاسب الجمعة، سجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاضا شهريا نسبته 5% و2% على التوالي، وهو أكبر انخفاض لهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجرت تسوية خام برنت منخفضا للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 2015.

تباطؤ التضخم

وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3% في فبراير/شباط الماضي على أساس شهري، بالمقارنة مع زيادة قدرها 0.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعادة ما تعزز أي بادرة على تباطؤ التضخم أسعار النفط، إذ رقد تشير إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وهو ما يرفع طلب المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر مثل السلع والأسهم.

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج الخام في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

كما قالت مصادر إن من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على الالتزام باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع يوم الاثنين، مع تعافي أسعار النفط عن مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.