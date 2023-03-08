وضعت "قطر للطاقة" و"شيفرون فيليبس" (Chevron Phillips) الأميركية حجر الأساس لمشروع "غولدن ترايانغل" (Golden Triangle) للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، بتكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار.

وقالت "قطر للطاقة" إن هذا المشروع هو ثاني أكبر استثمار لها في الولايات المتحدة بعد مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي، مشيرةً إلى أنه سيحتاج 4 آلاف عامل خلال مراحل التشييد، ويوفر 500 وظيفة دائمة.

ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، مع أرباح بأكثر من 50 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وسينتج سنويا 6 ملايين طن من البتروكيماويات، لهذه المنشأة التي تمتلكها شركة "غولدن ترايانغل للبوليمرات" والمملوكة بدورها لكل من "قطر للطاقة" بحصة 49% و"شيفرون فيليبس" بحصة 51%.

قطر للطاقة وشيفرون فيليبس تحتفلان بوضع حجر الأساس لمشروع غولدن ترايانغل للبوليمرات في ولاية تكساس#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/pHReHug1KZ — QatarEnergy (@qatarenergy) March 8, 2023

نائب الرئيس لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة بـ"قطر للطاقة" أحمد سعيد العمودي، قال إن المشروع سيستخدم أساليب تحسين الطاقة وتكنولوجيا الحد من الانبعاثات.

أما مدير "شيفرون فيليبس" كيريج ليمونس، فقال من جانبه إن لدى شركته ثقة كاملة في نجاح المشروع، منوها إلى شراكة تمتد لـ20 عاما من العمل المشترك والاستثمار مع قطر.

ويقع المشروع الجديد على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق مدينة هيوستن بولاية تكساس، ويشتمل على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2.08 مليون طن في العام، مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات من نوعها في العالم.