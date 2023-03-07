مسؤولة بالأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار

قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء- إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وتأتي التصريحات قبل انعقاد مؤتمر للمانحين الأسبوع المقبل، وقالت المسؤولة بالبرنامج لويزا فينتون -عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية- "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

ولقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الماضي.

وأضافت فينتون أن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا، وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين الذي من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 16 مارس/آذار الجاري لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن قدر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، ونحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

ووصفت فينتون الوضع في هاتاي -أكثر المناطق التركية تضررا جراء الزلزال- بأنه "مروع"، قائلة إن مئات الآلاف من المنازل تدمرت، وإن الاحتياجات هائلة لكن الموارد شحيحة.