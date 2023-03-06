تونس.. ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 30 عاما

قال المعهد الوطني للإحصاء -أمس الأحد- إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع من 10.2% في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 10.4% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

ويعزى ارتفاع التضخم لعدة عوامل، من بينها نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 7.25 إلى 8% لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي في فبراير/شباط الماضي إن تقديرات البنك تظهر أن التضخم هذا العام سيرتفع إلى 11% مقارنة بنحو 8% في العام الماضي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة زاد من حدتها ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إلى جانب تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.