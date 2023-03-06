السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الاثنين، أن المملكة وقّعت اتفاقا مع أنقرة لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

ووقع اتفاقية الوديعة رئيس الصندوق السعودي أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو.

وبحسب بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول اعتزام بلاده إيداع المبلغ.

تنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ وقّع معالي رئيس مجلس إدارة #الصندوق_السعودي_للتنمية @AhmedAlKhateeb اليوم في #تركيا مع معالي محافظ البنك المركزي التركي @sahapkavcioglu، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي pic.twitter.com/KfrOL98Ul6 — الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) March 6, 2023

ورغم تعافي صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بعدما انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 6 مليارات دولار في الصيف الماضي، عندما سجل أدنى مستوياته في ما لا يقل عن 20 عاما، فقد عاود الهبوط وانخفض نحو 8.5 مليارات دولار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير/شباط وأدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص فضلا عن تشريد الملايين.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي يوم الخميس تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي حوالي 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليارًا في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/شباط.

وتراجعت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية نتيجة للتدخلات في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44% في 2021.