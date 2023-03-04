وقّعت تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية أو إلغاؤها عن 93% من المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين، وبذلك تصل قيمة هذه المبادلات إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في اتصال بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد- إن الاتفاقية ستعزز الصداقة والتعاون الثنائي، وشكر دولة الإمارات على دعمها لبلاده بعد زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

من جانبه، قال رئيس دولة الإمارات إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين وإنها ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن هذه الاتفاقية العام الماضي، ومن المتوقع أن تركز على القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وكانت الإمارات أعلنت عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 40% عن العام السابق.

وتعد تركيا الآن سادس أكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية.