الذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 والدولار يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو/تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.

وفي التعاملات الصباحية صعد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 0.1% إلى 1981.7 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% أيضا إلى 1982.00 دولارا.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6% حتى الآن.

بالمقابل، يتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج.

وتخطى الذهب مستوى ألفي دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

لكن الأسعار تراجعت بعد مدة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ.

ومع أن الذهب يعدّ تحوطا وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.





تكهنات

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" (Tastylive)، إن هناك تكهنات بأن "الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي. لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 وألفي دولار".

وأضاف سبيفاك أن الذهب يواجه مخاطر هبوط لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتا، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأميركي وقد يتعارض مع البيانات القادمة.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي سعيا لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأميركي المقبلة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى:

استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولارا للأوقية.

استقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولارا.

نزل البلاديوم 0.5% إلى 1457.39 دولارا.





الدولار يتراجع

يتجه الدولار نحو تسجيل ثاني خسارة فصلية على التوالي اليوم الجمعة، بينما يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأميركية باتت قريبة من الذروة.

ويبدو أن دعما متواضعا ناجما عن الإقبال على الملاذات الآمنة في منتصف مارس/آذار الحالي بصدد الانتهاء، بعدما عصفت مخاوف بشأن القطاع المصرفي بالأسواق العالمية.

وتراجع مؤشر الدولار 1.3% خلال الربع الأول من العام.

وقال محللو "سوسيتيه جنرال" (Société Générale) في مذكرة "من المرجح أن يظل الدولار مقيدا بنطاق محدود حتى يصبح التأثير أكثر وضوحا، لكن إذا استمرت إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية، فسيكون هناك مزيد من التراجع".

وارتفع اليورو 0.5% الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات أقوى من المتوقع للتضخم في ألمانيا توقعات المزيد من الرفع في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو.