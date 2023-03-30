كشفت منظمة العمل الدولية أن 830 ألف شخص تقريبا في جنوبي تركيا وشمالي سوريا فقدوا وظائفهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقتين في السادس من الشهر الماضي.

وذكر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف أنه يتعين تقديم دعم عاجل للضحايا لتعزيز سبل كسب العيش، ولمنع انزلاقهم إلى الفقر، وللحيلولة دون تفاقم عمالة الأطفال.

وأضاف أن الزلزال ساهم في جعل نحو 660 ألف شخص غير قادرين على كسب أرزاقهم، وأشار التقرير إلى أن 150 ألف مكان عمل أصبح غير صالح للاستخدام.

وقال إن العمال المتضررين في تركيا يواجهون خسارة في الدخل يقدر متوسطها بأكثر من 230 دولارا شهريا لكل فرد.

وأكد تأثر نحو 35 ألف مشروع متوسط الحجم وصغير ومتناهي الصغر بسبب الزلزال.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن هذه البطالة المؤقتة نجمت عنها خسارة في الدخل تعادل 5.7 ملايين دولار شهريا على الأقل.