أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين واليابانية تتراجع

سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح اليوم الخميس، بعد صعود بورصة وول ستريت مساء، متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة "إتش آند إم"، وتبدد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلا أعلى مستوى منذ 13 مارس/آذار في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأميركية الرئيسية أمس الأربعاء.

وقفز سهم "إتش أند إم" (H&M) 7.3% بعدما حققت ثاني أكبر شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحا تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين، لكنها حذرت من أن الطقس البارد تسبب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8%. وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4% مسجلا أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي بنك SVB) المنهار والاستحواذ على "كريدي سويس".

وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3% مواصلا مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في 5 أشهر هذا الأسبوع.

الأسهم اليابانية تتراجع

في الأثناء أغلق المؤشر الياباني نيكي على انخفاض اليوم الخميس بعد مكاسب لـ3 جلسات متتالية، في حين كانت الخسائر محدودة إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في وول ستريت خلال الليل.

وتراجع المؤشر نيكي 0.36% ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.61% إلى 1983.32 نقطة.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء 5، وقادت شركات تكرير النفط الخسائر بانخفاضها 2.89%.

وارتفعت الأسهم الأميركية خلال الليل، مع صعود جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة 1% على الأقل، إذ خففت التوقعات المتفائلة من شركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology) وغيرها بعض المخاوف إزاء الاقتصاد.