المغرب والاتحاد الأوروبي.. اتفاقية بـ 500 مليون يورو في مجالات الطاقة والزراعة والهجرة

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على اتفاقية تتعلق بـ 5 مشاريع تقوم بها المملكة في مجالات اجتماعية واقتصادية وزراعية وفي مجال الطاقة، بقيمة إجمالية 5.5 مليارات درهم (حوالي 500 مليون يورو).

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة بدأها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى المغرب مساء الأربعاء، وانتهت أمس.

ووقع المفوض الأوروبي على 5 برامج للتعاون بقيمة نحو نصف مليار يورو تتعلق بإصلاحات في مجالات من بينها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والزراعة والغابات والإصلاح المالي والإداري والهجرة.

وأكد فاريلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على "الأهمية القصوى لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب" وقال إن المغرب "شريك إستراتيجي وقوي للاتحاد الأوروبي".

كشف أوليفر فاريلي أن المغرب سيحصل على أكثر من ملياري يورو على هيئة منح حتى عام 2027

إشادة أوروبية

وأشاد المسؤول الأوروبي بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات اجتماعية واقتصادية، واصفا إياها بأنها "طموحة تقترب من المعايير الأوروبية".

وأضاف "نؤيد سياسة الحكومة (المغربية) المتمثلة بتقديم الوظائف والفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ندعم صندوق محمد السادس للاستثمار" لتمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى.

وفي ميدان الطاقة، قال فاريلي "سوق الطاقة في المغرب جاهز كي ينتج مزيدا من الطاقة الخضراء مثل الكهرباء" وكشف أن المغرب سيحصل على أكثر من ملياري يورو على هيئة منح إلى عام 2027.

كما أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش محادثات مع فاريلي بشأن مختلف جوانب الشراكة، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.

وترتبط الرباط وبروكسل منذ العام 1996 باتفاق شراكة واسعة تشمل علاقات اقتصادية متينة، خصوصا ميداني الزراعة والصيد البحري.