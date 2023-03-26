9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة في تركيا جراء الزلزال

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن خسائر قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال تقدر بـ170 مليار ليرة (ما يعادل 9 مليارات دولار).

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، تضمن تصريحات الوزير ورانك. وأوضح البيان أن الفرق المختصة أنهت عمليات إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.

وأضاف البيان أن وزارة الصناعة تواصل العمل من أجل إيجاد حلول لجميع المشكلات التي يعانيها قطاع الصناعة في المناطق المتضررة. وأكد الوزير أن الحكومة التركية ستواصل دعم الاستثمار في قطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وسبق أن قدر البنك الدولي كلفة الزلزالين المدمرين بـ34.2 مليار دولار من الأضرار المادية، أو نحو 4%من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وقدم البنك مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.

وكانت الحكومة التركية أعلنت خطتها لإعادة إعمار المناطق المدمرة على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وعد بإعادة بناء ما دمره الزلزال في غضون عام واحد.

وفي السادس من فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.