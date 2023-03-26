رويترز: العراق يوقف صادرات النفط من شمال البلاد بعد أن كسب قضية تحكيم ضد تركيا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول نفطي عراقي أن بغداد أوقفت صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق وحقول كركوك بعد أن كسبت قضية تحكيم ضد تركيا يوم الخميس الماضي.

وقالت رويترز إن وثيقة تظهر أن مسؤولي الشحن البحري في تركيا أبلغوا نظراءهم العراقيين أنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الواردة من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

كما تظهر وثيقة أخرى أن تركيا أوقفت -بعد صدور الحكم- ضخ النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدية إلى ميناء جيهان التركي.

ويعود تاريخ القضية التي رفعها العراق لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، إلى عام 2014.

وقالت بغداد حينها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وكان العراق يضخ عبر الخط قبل وقفه، ما يصل إلى 450 برميلا يوميا، منها 370 ألف برميل من نفط يتم استخراجُه في الإقليم والباقي من نفط الحكومة الاتحادية.

ويشمل الحكم الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018، بينما يتم النظر في قضية أخرى للفترة ما بعد عام 2018، ويُتوقع أن يصدر حكم بشأنها بعد عامين.