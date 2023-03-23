وضع خطير للغاية.. صندوق النقد يدق ناقوس الخطر بشأن لبنان

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارته لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز ريغو "نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق، مؤكدا أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها".

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة للمساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. واشترط صندوق النقد الدولي تطبيق البرنامج بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين عاجلة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وفي ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو الى أن "اللبنانيين أحرزوا تقدما، لكن مع الأسف التقدم بطيء جدا بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع" لافتا إلى أن "البلد في أزمة كبيرة".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدخراتهم العالقة.

وسجلت الليرة أول أمس الثلاثاء انهيارا تاريخيا مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار الواحد، بمعنى أن الليرة اللبنانية خسرت قرابة 98% من قيمتها.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخفق البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس للدولة جراء انقسامات سياسية عميقة. ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، من بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف نزيف الاقتصاد اللبناني.