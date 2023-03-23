منها "المركزي السعودي".. بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة اتساقا مع قرار "الفدرالي الأميركي"

أعلنت البنوك المركزية في السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي).

ورفع الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.75-5%، في زيادة هي التاسعة على التوالي منذ مارس/آذار 2022.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقال مصرف قطر المركزي الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بدءا من اليوم الخميس، ليصل سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25% و5.75% و5.5% على التوالي.

كما قال البنك المركزي السعودي أمس إنه رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" (repo) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% و5% على التوالي.

من جهته، قرر البنك المركزي البحريني زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع إلى 5.75% من 5.5%، في حين ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المصرف المركزي قرر رفع سعر الأساس 25 نقطة أساس إلى 4.9% بدءا من اليوم الخميس، ليسير على خطى المجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في ظل ارتباط الدرهم بالدولار.

واليوم الخميس قال البنك المركزي العماني إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس تماشيا مع الزيادة التي أقرّها البنك المركزي الأميركي، نظرا لربط الريال العماني بالدولار. وأضاف البنك -في بيان- أنه رفع سعر فائدة الريبو إلى 5.5%.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.

وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.