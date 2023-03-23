أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في أعقاب 3 جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 75.89 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.2% إلى 70.06 دولارا للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس/آذار الحالي في تسوية أمس الأربعاء.

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر من توقعات سابقة هذا العام.

وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات تداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

وأمس الأربعاء قرر الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وهو مقدار الزيادة نفسه التي أقرها في مطلع فبراير/شباط الماضي، بعد أن كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 5% من 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.