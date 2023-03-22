الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع والذهب يستقر

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع، اليوم الأربعاء، كما تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق قبيل اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) إذ ينتظر المستثمرون اتضاح الصورة بشأن المسار الذي من المرجح أن يتخذه "المركزي" في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.

وتتركز أنظار المستثمرين على ما إذا كان "المركزي الأميركي" سيتمسك بسياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم العنيد أم سيتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، في ضوء المشاكل التي واجهتها البنوك الآونة الأخيرة، ومن بينها حالة إفلاس وتقديم حزم إنقاذ.

وبلغ مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية- 103.19 نقاط مرتفعا بقليل عن أدنى مستوى في 5 أسابيع البالغ 102.99 نقطة، والذي لامسه الليلة الماضية.

وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

وتتوقع الأسواق الآن ألا يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنسبة 15%، مع فرصة بنسبة 85% أن يرفعها بواقع 25 نقطة أساسا. وقبل شهر واحد فحسب، كانت السوق تتوقع بنسبة 24% رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.





وظلت معنويات المستثمرين هشة مع بدء انحسار المخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي في أعقاب تقلبات حادة بالسوق خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، التي شهدت انهيار بنكين أميركيين في وقت سابق من الشهر وإنقاذ بنك كريدي سويس مطلع هذا الأسبوع.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه اليوم، ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يعقبه بنصف الساعة مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وبالنسبة للعملات الأخرى:

ارتفع الين الياباني 0.04% إلى 132.47 للدولار.

بلغ الجنيه الإسترليني 1.2233 دولار.

زاد الدولار الأسترالي إلى 0.6694 دولار.

سجل الدولار النيوزيلندي 0.6199 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت 0.44% في أحدث المعاملات لتبلغ 28 ألفا و276.58 دولارا، لكنها لا تزال دون أعلى مستوياتها في 9 أشهر المسجل يوم الاثنين.

الذهب يستقر

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم، مع إحجام بعض المستثمرين عن التداول في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الأميركي بشأن أسعار الفائدة واتضاح الصورة بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

واستقر الذهب بالمعاملات الفورية عند 1940.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 2% أمس، وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1942.10 دولارا.

وقفز المعدن النفيس الفترة الماضية بنحو 10%، أو حوالي 180 دولارا، مسجلا أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) الأميركي وأزمة بنك كريدي سويس، لكن الأسعار هدأت بعدما أنعش إنقاذ كريدي سويس الإقبال على المخاطر رغم استمرار الضبابية بشأن النظام المالي.