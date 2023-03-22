بريطانيا.. التضخم يواصل الارتفاع وجدل حول رفع المركزي للفائدة مجددا

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي واصل التحرك فوق مستوى 10% للشهر السادس على التوالي ليبلغ 10.4% فبراير/شباط الماضي، ارتفاعًا من 10.1% يناير/كانون الثاني 2023.

وكان اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- قد توقعوا أن ينكمش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) إلى 9.9% فبراير/شباط الماضي، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى خلال 41 عاما كان قد سجله أكتوبر/تشرين الأول عند 11.1%.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا غدا الخميس إذا ما كان سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي اضطرابات حادة مع انهيار بنكين إقليميين في الولايات المتحدة وشراء بنك "يو بي إس" (UBS) للعملاق السويسري المتعثر كريدي سويس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ويراقبه بنك إنجلترا- إلى 6.2% من 5.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل انخفاض كان متوقعا بنسبة 5.7%.

وارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات -الذي يعتبره معظم صانعي السياسة النقدية مقياسا مهما لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد- إلى 6.6% بعد أن بلغ 6.0% يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي تصريحات صحفية لوزير المالية البريطاني جيريمي هانت، توقع الأسبوع الماضي انخفاض التضخم من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% نهاية عام 2023.

كما أشار إلى توقعه بانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا أن الاقتصاد البريطاني سيتعافى خلال الفترة المتبقية من العام وفي الأعوام التالية.

يذكر أن قيمة الإجراءات الحكومية التي أعلنها وزير المالية البريطاني لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني.