تعهد نواب من الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأميركي بمعارضة أي ضمان فدرالي شامل للودائع المصرفية التي تزيد على الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار.

وستضع هذه المعارضة عقبة كبيرة أمام الهيئات التنظيمية التي تملك أدوات تمكّنها من ضمان هذه الودائع والحد من تهافت المودعين على السحب، لكنها تحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وقالت "كتلة الحرية" من جمهوريي المجلس -في بيان- إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يجب أن يفك آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها يوم 12 مارس/آذار الجاري، والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة.

وأضافت المجموعة أن "أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية.. يؤسس لسابقة خطيرة تشجع -ببساطة- السلوك غير المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد".

وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)

وطالب تحالف البنوك الأميركية المتوسطة الحجم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية بتمديد تغطية مؤسسة التأمين الفدرالية لجميع الودائع لمدة عامين بهدف استعادة ثقتهم.





خسائر بنك فيرست ريبابليك

في الأثناء، مُني بنك فيرست ريبابليك (FIRST REPUBLIC BANK) الأميركي بخسائر فادحة في بورصة نيويورك، إذ تراجعت أسهمه 47% مع اتساع المخاوف بشأن السيولة.

ويستمر قلق المستثمرين بشأن مستقبل البنك رغم ضخ بنوك أميركية كبيرة سيولة بقيمة 30 مليار دولار في البنك الأسبوع الماضي.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" (S&P) تصنيف فيرست ريبابليك -الأحد الماضي- إلى فئة غير مرغوب فيها، وقالت إن ضخ السيولة النقدية الأخير ربما لا يحل مشاكل السيولة لديه. واتخذت وكالة "موديز" (Moody’s) الخطوة ذاتها نهاية الأسبوع الماضي.





دعم ضخم لإنقاذ كريدي سويس السويسري

وفي سويسرا أظهرت وثائق أن بنكي كريدي سويس و"يو بي إس" (UBS) السويسريين يمكن أن يستفيدا من دعم ستقدمه الدولة والبنك المركزي لهما بنحو 260 مليار فرنك سويسري (280 مليار دولار)، وهو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد اندماجهما لحماية سويسرا من الاضطرابات المالية العالمية.

وأعلنت السلطات السويسرية -أول أمس الأحد- موافقة بنك "يو بي إس" على شراء منافسه كريدي سويس في عملية اندماج قوية تهدف إلى تجنب حدوث مزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وقال بنك "يو بي إس" إنه سيدفع 3.2 مليارات دولار للاستحواذ على كريدي سويس الذي جرى تأسيسه قبل 167 عاما، بينما قالت الحكومة إن "يو بي إس" سيتحمل أيضا خسائر أولية بقيمة 5.4 مليارات دولار بسبب تصفية تعاقدات مالية وأصول أخرى محفوفة بالمخاطر.