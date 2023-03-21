أسعار النفط تتراجع مع استمرار اضطرابات القطاع المصرفي العالمي

تحولت أسعار النفط للانخفاض اليوم الثلاثاء مع مواصلة الاضطرابات، التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع، تأثيرها على معنويات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار أكثر من 1% إلى 73.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 1% إلى 67.13 دولارا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع.

وينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أبريل/نيسان اليوم الثلاثاء، ومايو/أيار هو العقد الأكثر نشاطا لذلك الخام.

وهذا الأسبوع، أظهرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس (Goldman Sachs) خفضا في تقديراته لأسعار النفط الخام خلال 2023، وسط مخاوف الركود والأزمة المالية لدى بنوك عالمية.

وقال البنك في مذكرته إن أسعار برميل برنت قد تسجل متوسط 94 دولارا خلال الشهور الـ12 المقبلة، نزولا من متوسط 100 دولار في تقديرات صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

مخاوف

وأغلقت أسهم كبار بنوك الولايات المتحدة في جلسة أمس الاثنين على ارتفاع، إلا أن المخاوف من إفلاس بنوك أخرى لا تزال قائمة، خاصة بنك "فيرست ريبابليك" (First Republic Bank) .

وتراجعت أسواق المال العالمية منذ مطلع تعاملات الأسبوع الماضي، وحتى اليوم لم تستعد غالبية الشركات المتراجعة مستوياتها المسجلة بداية مارس/آذار الجاري.

في الأثناء، أفاد مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأنه من غير المرجح أن تراجِع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي البالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط.

وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك بلس" (+Opec) -التي تضم كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا- اجتماعا في الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

واتفقت المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.