تهاوي الأسهم الأوروبية بعد الاستحواذ على بنك "كريدي سويس"

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وانخفضت أسهم بنك "كريدي سويس" (Credit Suisse) بأكثر من 60% بعد أن وافق بنك "يو بي إس" (UBS) على شراء البنك المتعثر في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار، وذلك ما قيّم البنك السويسري بجزء بسيط من قيمته السوقية وأثار مخاوف من أزمة مصرفية أوسع.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية في العام الجاري يوم الجمعة الماضي.

وهوت أسهم "كريدي سويس" 62.3% بعدما قال منافسه "يو بي إس" أمس الأحد إنه سيدفع 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليارات دولار) لشراء البنك الذي أُسّس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليارات دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية، كما تراجعت أسهم "يو بي إس" 8.8%، وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8% في التعاملات المبكرة.





وخسرت أسهم "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) بنسبة 10% و"كومرتس بنك" (Commerzbank) خسر 8.5%، بينما خسرت أسهم "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) و"سوسيتيه جنرال" (Société Générale) الفرنسيين نحو 8.2% و7.5% على الترتيب.

وهوى سهم "ستاندرد تشارترد" إلى قاع المؤشر "فايننشال تايمز 350″، مسجلا خسارة نسبتها 7.7%، بينما هوت أسهم "ناتوست" و"باركليز" 7.8% و7.4% على الترتيب.

واستحوذ بنك "يو بي إس" الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه "كريدي سويس" الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى، أملا بتجنب أزمة حادة وباستعادة ثقة المستثمرين في العالم أجمع.

وسارعت جهات عدة -من الخزانة الأميركية إلى المصرف المركزي الأوروبي- إلى الترحيب بالخطوة خشية حدوث اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس بنك "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة.