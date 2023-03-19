أزمة انهيار بنك وادي السيليكون.. مطالب أميركية بإجراء تحقيق مستقل

دعت السيناتورة الديمقراطية الأميركية إليزابيث وارن اليوم الأحد إلى إجراء تحقيق مستقل في انهيار بنكي "وادي السيليكون" (سيليكون فالي) (SVB) و"سيغنتشر" (Signature).

وانتقدت وارن بشكل خاص ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو المسؤول عن الإشراف على بنك "وادي السيليكون".

وبعثت وارن -التي تضغط من أجل تشديد اللوائح المصرفية- رسالة إلى المفتشين العمومين في وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وبنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأحد، وحثت الجهات التنظيمية على فحص تدابير الإدارة والرقابة الأخيرة على البنكين اللذين انهارا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وارن إنها لا تثق في ماري دالي بعد انهيار بنك "وادي السيليكون"، وأضافت في رسالتها أنه ينبغي على المفتشين العموميين لوزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تقديم تقرير أولي إلى الكونغرس في غضون 30 يوما.

وأغلقت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون" في العاشر من مارس/آذار الحالي وسلمت شؤونه للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. وهذا الانهيار هو الأكبر لبنك أميركي منذ الأزمة المالية في 2008.

وقالت مجموعة "إس في بي" (SVB) المالية -وهي الشركة الأم للبنك- أول أمس الجمعة إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن المدعين الأميركيين يحققون في انهيار بنك "وادي السيليكون".

استحواذ

في الأثناء نقلت "بلومبيرغ" (Bloomberg) أمس السبت عن مصادر مطلعة أن شركة "فيرست سيتيزنز بانكشيرز" (First Citizens Bancshares) تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك "وادي السيليكون".

وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" تقديم عروض بحلول 17 مارس/آذار الحالي.