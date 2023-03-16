انهيار بنك وادي السيليكون.. نائب رئيس البنك الدولي: لا تداعيات على المنطقة العربية

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأميركي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية.

وأضاف بلحاج في تصريحات للجزيرة على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض أن السلطات الأميركية سارعت لاحتواء الأزمة.

والأحد الماضي، قال بنك الكويت المركزي في بيان إن انكشافه على بنك وادي السيليكون ضئيل للغاية.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في الكويت.

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة "إس في بي" (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار.

يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأميركية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة "إس في بي".

وكانت المجموعة قد قالت يوم الاثنين الماضي إنها تدرس بدائل إستراتيجية لأصولها.

وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها.