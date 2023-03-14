"موديز" تخفّض التصنيف الانتمائي لبنك "سيغنِتشر" وتضع 6 بنوك قيد المراجعة

أعلنت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني الأساسي لبنك "سيغنتشر" (Signature) في الولايات المتحدة إلى "سي" (C) من "بي إيه إيه 1" (Baa1)، عقب نقل الجهات التنظيمية في البلاد الوصاية على المصرف إلى المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع.

وذكرت وكالة التصنيف -في بيان- أنه تم خفض تصنيف الديون الثانوية بالعملة المحلية وتصنيفات المصدر الطويل الأجل. وبعد خفض التصنيف، ستسحب موديز تصنيفات بنك سيغنتشر، لأسباب تتعلق بعمله والوصاية التي انتقلت لمؤسسة التأمين على الودائع.

إغلاق وتداعيات

وتأتي التخفيضات في أعقاب إغلاق البنك من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، التي عينت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع "إف دي آي سي" (FDIC) وصيا عليه.

ويعني التصنيف "سي" وجود درجة مخاطر عالية في الديون القائمة المستحقة على البنك، ومخاطر مرتفعة أخرى على أي سندات قد يلجأ البنك لإصدارها.

وقامت مؤسسة التأمين الفدرالية بتحويل جميع الودائع وكافة أصول بنك سيغنتشر إلى كيان جديد تحت اسم "سيغنتشر بنك إن إيه" (Signature Bank NA)، وهو بنك متكامل الخدمات ستديره مؤسسة التأمين الفدرالية لتعويض العملاء.

وقالت موديز إن إغلاق البنك يسلط الضوء على الحوكمة المالية الشديدة، وأوجه القصور في إدارة المخاطر، الناجمة عن التركيزات الكبيرة للمودعين.

من ناحية أخرى، وضعت وكالة موديز 6 بنوك قيد المراجعة، قبل أن تقرر خفض تصنيفهم، وهى "ريبابلك بنك" (Republic Bank)، و"زيونس" (Zions)، و"ويسترن أليانس" (Western Alliance)، و"كوميركا" (Comerica)، و"يو إم بي فايننشال" (UMB Financial)، و"إنترست فايننشال" (Intrust Financial).