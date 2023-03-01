الروبل الروسي ينخفض بعد انتهاء فترة سداد ضريبي

هبط الروبل الروسي اليوم الأربعاء بعد أن فقد الدعم الذي تلقاه منذ فترة لسداد الضرائب، وما زالت العملة الروسية تحت ضغط بسبب القيود الغربية على صادرات موسكو من الطاقة، مما يقلل عائداتها من العملات الأجنبية.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش نزل الروبل 0.3% أمام الدولار إلى 75.20 روبلا، وخسر 0.5% أمام اليورو ليجري تداوله عند 79.82 روبلا، كما فقد 0.8% مقابل اليوان ليسجل 10.86 روبلات.

وفقد الروبل الدعم الذي تلقاه من مدفوعات ضريبية كانت مستحقة بنهاية فبراير/شباط الماضي، إذ حول المصدرون -في الأغلب- عائداتهم من العملة الأجنبية، مما يزيد الطلب على الروبل.

وأفادت شركة "بي إيه إف ورلد أوف إنفستمنتس" (BAF World Of Investments) في مذكرة بأن شركات النفط الروسية يجب عليها استغلال فرصة الانخفاض التدريجي لقيمة الروبل، والذي سجل أعلى مستوى له منذ 7 سنوات الصيف الماضي، إذ إنها تدفع الضرائب والرسوم اعتمادا على سعر الدولار، ومع ذلك فإن تكاليف التشغيل تحدد بالروبل بشكل كبير.