استؤنف ضخ الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي مساء أمس الثلاثاء بعد أن رست أول ناقلة له منذ وقوع عدة زلازل أول أمس الاثنين، وذلك بحسب بيانات تتبع السفن ومصادر في قطاع النفط.

وكان سوء الأحوال الجوية قد عطّل في وقت سابق عمليات التحميل.

وأوقف زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا أول أمس الاثنين العمليات في ميناء جيهان، وعطّل تدفقات النفط الخام المهمة من العراق وأذربيجان.

وفقا لبيانات منصة "رفينيتيف أيكون" (Refinitiv Eikon)، ظهرت الناقلة "فاليسينا" في محطة ميناء جيهان مساء أمس الاثنين، وذكر مصدر تجاري أنه تم منحها الإذن بتحميل النفط الخام العراقي من منشآت التخزين.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق إن خط الأنابيب استأنف الضخ في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش من أمس الثلاثاء.

ويصدّر إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا، وهي صادرات تعد "غير قانونية" بنظر السلطات الاتحادية العراقية.

وفي حين استؤنفت تدفقات الخام العراقي وصادراته، لا تزال صادرات الخام الأذربيجاني متوقفة.

لكنّ مصدرين مطلعين قالا إن خط الأنابيب باكو-تفليس-جيهان الأذربيجاني لا يزال يعمل ويستمر في نقل النفط إلى مرافق التخزين بميناء جيهان.

وأوضح المصدران أن إنتاج النفط في مشروع حقول أذري وجيراق وجونشلي في أذربيجان مستمر نتيجة لذلك.

وتنتظر الناقلتان "ألفا بالتيكا" و"نوردلوتوس" في المنطقة لإعادة فتح رصيف تسليم الخام الأذربيجاني عبر خط باكو-تفليس-جيهان.

وتم تصدير أكثر من مليون برميل يوميا عبر ميناء جيهان في يناير/كانون الثاني الماضي.