ألمانيا.. انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر أكثر من المتوقع

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ مدفوعا بتراجع الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان محللون أشاروا إلى انخفاض بمعدل 0.7%.

وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تراجع الإنتاج 6.1% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

ووفقا لتقديرات شركة "بانثيون" للأبحاث الاقتصادية، فقد انخفض الناتج الصناعي الألماني 0.7% في الربع الأخير من 2022. وقال مسؤول بالشركة إن الربع الأول من عام 2023 سيكون أسوأ.

وتواجه ألمانيا زيادة حادة في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات، وصلت إلى 3 أضعاف، وسط خطة أوروبية لإدارة أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.

كما يواجه الاقتصاد -الأكبر في أوروبا- خطر الركود المستدام بسبب نقص العمال المهرة.