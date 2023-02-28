الذهب يتجه نحو أكبر انخفاض في 20 شهرا والنفط يرتفع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متجهة نحو أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو/حزيران 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1811.74 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1817.30 دولارا للأوقية، ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو 6% حتى الآن في فبراير/شباط الجاري، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى ذروته عند 5.415% في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 20.58 دولارا للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر/أيلول 2020.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 939.33 دولارا، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1432.84 دولارا للأوقية، ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار.

ارتفاع النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأبريل/نيسان والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء؛ 39 سنتا إلى 82.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الأكثر نشاطا لمايو/أيار 63 سنتا إلى 82.67 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 76.29 دولارا للبرميل.

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8%، ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في 4 شهور.

توقعات

وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير/شباط.

وقال محللون في "جيه بي مورغان" (JPMorgan) في مذكرة للعملاء "الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب".

وأبقى محللو النفط في "جيه بي مورغان" على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) إن التعافي القوي للطلب على الوقود في الصين وثبات حجم الإمدادات من منتجين خارج منظمة (أوبك) سيدفعان سوق النفط إلى العجز في النصف الثاني من العام الحالي، مما يدفع أوبك إلى التراجع عن خفض الإنتاج في اجتماع يونيو/حزيران المقبل.