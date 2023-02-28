الاقتصاد التركي ينمو 5.6% عام 2022 متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات رسمية -اليوم الثلاثاء- أن الاقتصاد التركي نما 5.6% عام 2022 متجاوزا التوقعات، في حين تباطؤ النمو إلى 3.5% بالربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9% عن الربع السابق له.

وأفادت المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 15 تريليونا و6 مليارات و574 مليون ليرة (نحو 866 مليار دولار).

وبلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا، خلال العام المنصرم، 10 آلاف و655 دولارا، وبذلك يحقق الاقتصاد نموا على مدار 10 أرباع متتالية.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.2% العام الماضي، وأن يبلغ النمو بالربع الرابع 3%، كما توقع نموا 2.8% عام 2023.

في الأثناء، قدر البنك الدولي، أمس، أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بالسادس من فبراير/شباط الجاري، سيخفض ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام بين 3.5% و4%.