الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأميركي، إذ جرى تداول الدولار أمس الأحد عند 601.5 ألف ريال في السوق غير الرسمية، مقابل 575 ألفا يوم السبت، و540 ألفا يوم الجمعة.

وفقد الريال نحو 50% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي.

ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50%، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.

ورفع البنك المركزي الإيراني -أمس السبت- حظرا على محلات الصرافة الخاصة، من أجل تخفيف الطلب على الدولار.

وأعلن المركزي الإيراني مؤخرا إنشاء هيئة جديدة باسم مركز تبادل العملات والذهب، بهدف تعزيز سيطرته على سوق العملات والذهب في البلاد.

ورأى مراقبون أن السياسة الجديدة للبنك المركزي الإيراني جاءت مشابهة للتجربة الروسية التي اعتمدتها موسكو عقب حربها على أوكرانيا لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية على الروبل الروسي.





تباين

وتباينت مواقف الخبراء بشأن نجاح الآلية الجديدة، ففي حين رأى البعض أنها ستعزز صلاحيات البنك المركزي في توجيه العملة الصعبة لتلبية احتياجات البلاد، شكك آخرون في قدرتها على وضع حد لانهيار العملة الإيرانية.

وسرد الباحث الاقتصادي محمد حسين أكبري عددا من الأهداف المنشودة للآلية الجديدة، منها: