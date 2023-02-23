أظهرت بيانات لوزارة المالية اليوم الخميس أن موازنة دولة قطر للعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأشارت المالية -في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة الربع الرابع من 2022- إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليارات في الربع ذاته من العام 2021.

إيرادات الربع الرابع 2022

إجمالي الإيرادات: 65.1 مليار ريال

إيرادات النفط والغاز: 59.3 مليار ريال

الإيرادات غير النفطية: 5.8 مليارات ريال

نفقات الربع الرابع 2022

إجمالي النفقات: 53.5 مليار ريال

بند الرواتب والأجور: 15.4 مليار ريال

المصروفات الجارية: 19.3 مليار ريال

النفقات الرأسمالية الثانوية: 1.4 مليار ريال

المشروعات الرئيسية: 17.4 مليار ريال

وزارة المالية:

زيادة قياسية بلغت 5462.5% في موازنة #قطر للعام 2022 بفائض فعلي قدره 89 مليار ريال مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال#قناhttps://t.co/KfufE3loPr pic.twitter.com/BOMUYMMY88 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 23, 2023

مستويات عالية

كانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021 -حسب المصدر ذاته- تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ 8.3 مليارات ريال، عزاه وزير المالية علي بن أحمد الكواري يومئذ إلى "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، التي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم "فيفا قطر 2022".

ويعيد هذا الحجم العالي في فائض الموازنة لعام 2022 إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت الأعوام المالية:

عام 2012: 77 مليار ريال

عام 2013: 106.3 مليارات ريال

عام 2014: 108.6 مليارات ريال

ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط.