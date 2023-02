تمولها مؤسسة قطرية.. مشاريع تحيا مجددا وفرص واعدة لـ40 ألف شاب يمني

حين اندلعت الحرب في اليمن مطلع 2015 تراجعت تجارة عبد الرحمن في دكانه الصغير بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، وبات عمله على حافة الانهيار مع ندرة الزبائن وصعوبة وصول المواد الغذائية إلى الدكان إثر إغلاق الطرق وانعدام الوقود.

أما منى فاستسلمت للأوضاع الراهنة فأغلقت مشغل الخياطة الخاص بها بعد عجزها عن شراء ماكينة حديثة، كما أثقلت الأسعار المرتفعة للأقمشة كاهل الفتاة التي تعيل 10 من أفراد أسرتها إثر وفاة والدتها التي عملت أيضا خيّاطة.

كان الاثنان ضمن الآلاف من الشبان اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم دون مصدر دخل في بلد تشهد فيه البطالة ارتفاعا كبيرا، وقدرت إحصائيات البنك الدولي عام 2021 معدل البطالة بين الشباب في اليمن بـ13.6% من إجمالي القوى العاملة، علما أن مواطني اليمن من أصغر السكان عمرا عبر العالم، حيث تقل أعمار أكثر من نصف السكان عن 25 عاما.

ودفعت الحرب والممارسات المصاحبة لها نحو 26% من الشركات اليمنية للإغلاق، كما اضطرت 41% من الشركات إلى تسريح جزء من موظفيها أو تقليص رواتبهم.

ووفق البنك الدولي، فإن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش خلال السنوات الماضية متأثرا بعدم الاستقرار وتصاعد الأعمال العدائية وتوقف الخدمات الأساسية والتشوهات الناجمة عن القرارات السياسية من قبل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية لتدمير سبل عيش اليمنيين.

لكن قبل أن يغلق عبد الرحمن متجره للأبد تقدم بطلب لبرنامج تموله مؤسسة "صلتك" القطرية والاتحاد الأوروبي، ولحسن حظه كان مشروعه ضمن المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها.

حصل عبد الرحمن عبر البرنامج على تدريب وإرشاد حول كيفية إدارة مشروع ناجح، وتلقى دعما ماليا لشراء سلع جديدة وإجراء إصلاحات في دكانه، فقدّم منتجات وخدمات جديدة وجذب عملاء جددا.

وكان معمل منى أيضا واحدا من المشاريع التي حصلت على تمويل، وانخرطت في دورة تدريبية حول إدارة المشاريع، وبدأت في تطوير مشروعها من خلال المنحة المالية بشراء ماكينات جديدة لمواكبة طلبات العملاء.

والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية مشروع يستمر 4 سنوات مع مؤسسة "صلتك" بتكلفة 10.9 ملايين دولار، بهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل وإدماج مالي لأكثر من 40 ألف شاب وشابة في اليمن.

ووفق المؤسسة، فإن عبد الرحمن ومنى يعملان بجد بعد إنقاذ مشروعيهما، بل إن منى نجحت في توسيع نشاطها بامتلاك مشغل يضم 6 ماكينات خياطة جديدة، وساعدت في توظيف 8 عاملات معها.

