النفط يوقف خسائره وتوجهات لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سِنتين اثنين إلى 80.62 دولارا للبرميل، ويتم تداولها حاليا عند 80.8 دولارا بارتفاع 0.24%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.15% إلى 74.08 دولارا للبرميل.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر بالسوق -نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي- أمس أن مخزونات الوقود زادت 9.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وخسر النفط دولارين للبرميل أمس ليبلغ أدنى مستوياته في أسبوعين.





مخاطر التضخم

في الأثناء أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا رئيسيا في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.

وجاء في محضر الاجتماع -الذي عقد في 31 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط الحالي- نشر أمس "اتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس".

وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح للمركزي الأميركي "تحديد مدى" الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.

ومع ذلك، أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية، وأن الأمر سيتطلب "رفع أسعار الفائدة وإبقاؤها مرتفعة حتى يتجه التضخم لتحقيق هدف وصوله إلى 2%".

وأظهر محضر الاجتماع أن الاحتياطي الفدرالي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وإبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذرا من نقطة توقف محتملة، مع ترك المجال مفتوحا لمدى رفع المعدلات نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.