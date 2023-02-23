كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الأولى للحرب الروسية.

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنا (0.54 دولار) 3 جنود يرفعون علم البلاد، في حين توجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات.

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".

وبذل البنك المركزي جهودا مضنية منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط 2022 للحفاظ على صمود الاقتصاد واستقراره.