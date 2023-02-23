اقتصاد|أوكرانيا

أوكرانيا تكشف عن ورقة نقدية جديدة في ذكرى الحرب الروسية

Ukraine launches a new note to mark first year of Russia's war
أوكرانيا تصدر ورقة نقدية في ذكرى الحرب الروسية (رويترز)
23/2/2023

كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الأولى للحرب الروسية.

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنا (0.54 دولار) 3 جنود يرفعون علم البلاد، في حين توجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات.

Ukraine launches a new note to mark first year of Russia's war
الورقة النقدية الجديدة تحمل صورة 3 جنود يرفعون علم أوكرانيا (رويترز)

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".

وبذل البنك المركزي جهودا مضنية منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط 2022 للحفاظ على صمود الاقتصاد واستقراره.

المصدر : رويترز