الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل‭‭ ‬‬إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023، في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا كان من المخطط فرضها يوم الجمعة بمناسبة مرور عام على حرب موسكو على أوكرانيا.

وتشمل الحزمة المقترحة قيودا تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، كما ستُمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة.

وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات، "هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ".

وذكرت المصادر أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس.

وقال دبلوماسي آخر بالاتحاد "ما زالت لدينا ثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة غدا"، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منه رسميا يوم الجمعة.