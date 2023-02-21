إذا كنت تخطط للسفر فغالبا ستحتاج إلى عملة الدولة التي تسافر إليها، لكن صرف العملات ليس بالمجان، فهناك نوعان من التكاليف التي يجب الانتباه إليها عند صرف أموالك بعملة أجنبية: رسوم المعاملات الأجنبية وأسعار الصرف، وكلاهما يؤثران على المبلغ الذي تدفعه مقابل الصرف.

وتشمل خيارات صرف العملات الأجنبية البنوك وماكينات الصراف الآلي والأكشاك ومحلات الصرف.

وذكر موقع "بنك ريت" (bank rate) أن سعر الصرف يمكن أن يختلف اعتمادا على مكان إجراء العملية، فإذا كان السعر أقل فهذا يعني أنك ستحصل على عملة أقل في المقابل، لذلك إليك أفضل الطرق لصرف العملات الأجنبية وتجنب رسوم المعاملات الباهظة.

التحويل النقدي قبل السفر

يعتبر النقد أو "الكاش" من أبسط وسائل الدفع عند السفر، لكن من المستحسن وضع ميزانية للسفر وتقدير المبلغ النقدي الذي ستحتاجه للرحلة قبل صرفه حتى لا تزيد العملة الأجنبية في حوزتك لاحقا.

ويفضل بشكل عام صرف العملة قبل السفر، حيث يمكنك القيام بذلك في البنك الذي تتعامل معه كونه خيارا آمنا ومألوفا، حيث تميل البنوك إلى تقديم أفضل أسعار الصرف لعملائها، وبذلك ستكون تكلفة الصرف أقل بكثير مما ستكون عليه بالنسبة للخيارات الأخرى.

الصراف الآلي

يكمن الخيار الأفضل عند الوصول إلى بلد أجنبي البحث عن جهاز صراف آلي، فبعض البنوك لديها أجهزة صراف آلي متصلة ببعضها بالشبكة أو تابعة لها في بلدان أخرى، لذلك يمكنك تجنب دفع الرسوم التي تفرضها مؤسستك المالية على استخدام ماكينة صراف آلي خارج شبكتها.

كما يفضل الحصول على مبالغ نقدية أكبر من أجهزة الصراف الآلي في وقت واحد بدلا من الدفع مقابل عمليات سحب صغيرة متعددة.

لكن يجب أيضا مراعاة السلامة المالية خوفا من التعرض للسرقة أو ضياع مبلغ مالي كبير منك بعد سحبه، فيما تتمثل إحدى طرق تجنب مخاطر حمل النقود في استخدام بطاقة الائتمان كلما أمكن ذلك للحماية من الاحتيال.

بطاقات الخصم والائتمان

يمكن -عندما يكون ذلك متاحا- استخدام بطاقة ائتمان بدون رسوم معاملات أجنبية، حيث تقدم جهة إصدار بطاقة الائتمان عادة أسعار صرف أفضل من العديد من الخيارات الأخرى، وستتجنب دفع رسوم تصل إلى 3% للمعاملات الأجنبية.

ومن المهم ملاحظة أنه ليست كل أنواع بطاقات الائتمان مقبولة في جميع البلدان، فيما تعتبر بطاقات فيزا وماستر كارد هي الأكثر قبولا في جميع أنحاء العالم.

وهناك بطاقات خصم بدون رسوم معاملات أجنبية، ويعني الدفع مقابل الأشياء باستخدام بطاقة الخصم أنه يمكنك تجنب رسوم أجهزة الصراف الآلي مع حصولك على أسعار صرف أفضل أيضا، وحتى إذا كانت بطاقة الخصم تتقاضى رسوم تحويل فإنه يمكن أن تكون هذه الرسوم أقل من الرسوم المفروضة على بطاقة ائتمان عادية.

محلات الصرافة

يمكن اللجوء إلى محلات الصرافة لتبديل الأموال، لكن من الخطأ التعامل مع أول محل تجده، حيث يجب مقارنة أسعار الصرف التي تتفاوت بين مكان وآخر، في المقابل حاول تجنب مكاتب الصرف المنتشرة في المطارات، فهي تقدم أسوأ أسعار الصرف.

وفي حال بقيت لديك عملة أجنبية بعد انتهاء رحلتك فإن أفضل خيار لاستبدالها بعملتك المحلية هو التقيد بالبنك الذي تتعامل معه، فهو الأكثر موثوقية للحصول على أفضل سعر، لن يكون ذلك بسعر ممتاز، لكنك ستسترد بعضها بدلا من أن تبقى معك نقود غير مستخدمة.