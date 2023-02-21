الدولار يحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيع

قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، يحوم الدولار حول أعلى مستوى في 6 أسابيع، بينما ينخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط الشركات.

وقد رفعت بيانات قوية لسوق العمل الأميركية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأميركية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.

وبعد يوم هادئ أمس الاثنين لعطلة يوم الرئيس بالولايات المتحدة، جرى تداول الدولار مقابل 134.65 ينا بارتفاع 0.3%، وارتفعت العملة الأميركية 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7% منذ بداية فبراير/شباط، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع سجله يوم الجمعة عند 104.67.

وقد انخفض الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6878 دولار، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها اليوم السابق.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله مقابل 88.81 بنسا.