ارتفاع النفط وسط تفاؤل بانتعاش الطلب الصيني ومخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني، ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل، وإبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.

وصعد خام برنت 0.6% إلى 83.47 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس/آذار 76.78 دولارا للبرميل مرتفعا 0.6%، وارتفعت تعاقدات أبريل/نيسان 0.5% إلى 76.90 دولارا.

واستقر الخامان على انخفاض دولارين يوم الجمعة الماضي، وأغلقا على انخفاض نحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني بادن مور إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي خططا لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي زاد من الضغوط النزولية على السوق، لكن الإمدادات العالمية تبدو "مستقرة إلى منخفضة" مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف "أوبك بلس" (+Opec).